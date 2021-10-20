韓國聯合參謀本部19日表示，朝鮮（北韓）於當天上午從咸鏡南道新浦一帶，向朝鮮半島東部海域發射一枚近程彈道飛彈，韓軍方初步研判，這次試射的是潛射彈道飛彈。北韓今(20日)證實試射潛射彈道導彈，並公布多張照片。這是北韓相隔兩年後，再次進行同類測試，也是北韓今年第8次試射導彈。

JUST IN - North Korea confirms that it launched a ballistic missile from a submarine yesterday - state media. pic.twitter.com/J5fBZq0Dcq — Disclose.tv (@disclosetv) October 19 2021

北韓官媒朝中社報導，這次試射由國防科學研究所進行，執政勞動黨、中央軍工部等高層到場視察，但沒有提及最高領導人金正恩是否出席。國防科學院聲稱，新型潛射彈道飛彈對於促進北韓的國防技術進步和海軍的水下作戰能力有重大貢獻。

值得關注的是，韓國國家情報院院長朴智元、美國國家情報總監海恩斯及日本內閣情報官瀧澤裕昭19日在首爾舉行閉門會議。韓美日朝核問題首席代表也將於19日在華府舉行會談，平壤選在這一天發射飛彈。據推測，朝鮮可能是按自身的新武器研發時間表進行試射，但也可能是為了吸引各方關注。

白宮發言人莎奇表示，北韓違反聯合國安全理事會多項決議，且指北韓為「區域威脅」。她並強調對外交和對話的迫切需求。莎奇表示，平壤至今仍未回應重啟戰略對話的要求，美國的提議仍是美朝接觸「不帶先決條件、隨時隨地會晤」。美國與美國盟友夥伴密切合作，以應對當前局勢。