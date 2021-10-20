藝人歐漢聲（歐弟）8月宣布和陸籍妻子鄭雲燦離婚，結束7年婚姻，但兩人仍維持良好關係，還曾一同出遊飆重機，並未撕破臉。本月1日傍晚，本刊直擊歐弟的前妻鄭雲燦帶著兩個女兒遷居到天母破億豪宅；至於前夫歐弟，則早已飛往對岸隔離中，準備繼續淘金賺贍養費，為留台的家人努力打拚。

鄭雲燦前往大直昔日與歐弟愛巢附近的眼鏡店。（圖／本刊攝影組）

弄好眼鏡之後，鄭雲燦開著她的藍色瑪莎拉蒂離開。（圖／本刊攝影組）

9月29日下午4點半左右，記者先是看到歐弟前妻的鄭雲燦獨自走出內湖住處，接著開著一輛藍色瑪莎拉蒂直奔大直，接著就將車子停在曾和歐弟居住的多年的家外面，本以為她是要去找前夫或接小孩子，但接下來卻是轉進一旁的眼鏡行挑選眼鏡。五點半，鄭雲燦離開眼鏡行，穿過社區後取車離去。

傍晚鄭雲燦開車進入天母某個高級社區內。（圖／本刊攝影組）

沒多久歐弟的賓士越野車也從這個社區駛離。（圖／本刊攝影組）

約莫6點，鄭雲燦開著車子前往天母一處靜巷，見她熟門熟路地將車開進一處外觀頗高級的住宅社區內，六點半左右，又有一輛屬於歐弟的賓士越野車開出該社區，據了解該處就是歐弟現在的住處。推測鄭雲燦雖然並不住在此處，但為了方便探望小孩，歐弟的房子她仍是可以進出自如。

歐弟小孩的保母開著黑色特斯拉。（圖／本刊攝影組）

保母又牽又夾地帶著歐弟的兩個孩子進家門。（圖／本刊攝影組）

10月1日傍晚，一輛黑色特斯拉停在社區門口，接著一位貌似保母的駕車女子走到門口開啟後座車門，拿了兩個袋子後，一手抱著小女生下車，接著另一名女小生自己下車進家門，而這兩個小女生分別是歐弟5歲的大女兒JoJo、和3歲的小女兒Rossi，後續幾天，特斯拉都在傍晚時分回到該社區，卻遲遲未見開車女子離去，看來應是接送小孩上課並同住家中。至於歐弟則於前一天已飛往上海，為工作正在隔離中。

歐弟發限動在房間活動，從背景擺設看來應該是在飯店內。（圖／翻攝自歐弟IG）

「出關」兩字證明歐弟在大陸已完成隔離，準備開始工作。（圖／翻攝自歐弟IG）

比對歐弟的貼文發現，這邊應該是歐弟後來的住處，早在兩年前他便貼文為當時庭園種植樹木記錄，同時也有不少和孩子在庭院裡玩水的畫面。查詢該社區的實價登錄發現，歐弟這個房子可能是其中兩層成交價破億的一戶。

歐弟曾PO照兩個女兒開心地在池子中玩水，看得出這個房子有個很大的庭院。（圖／翻攝自歐弟IG）

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