美國聯邦調查局（FBI）幹員今天突擊俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡在華盛頓和紐約的豪宅。德里帕斯卡是俄羅斯總統蒲丁（Vladimir Putin）的親密盟友，也曾雇用美國前總統川普2016年大選的競選總幹事曼納福特。

幹員從一間華盛頓豪宅抬出多個箱子，拖走一輛汽車，並在前院拉起「犯罪現場，勿進」的黃帶。

路透社報導，FBI發言人證實幹員正在該棟豪宅執行法院授權的執法活動，但未說明封鎖與搜索的具體理由，也未說明細節。

德里帕斯卡的代表表示，遭搜索的華盛頓和紐約豪宅都為德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的親屬所有。

FBI紐約站辦公室證實該棟紐約豪宅正在進行「執法活動」，但拒絕進一步評論。

聯邦參議院情報特別委員會去年8月在最終審查報告指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特與揭密網站維基解密，協助川普贏得2016年大選。

長達966頁的報告指出，在俄羅斯暗助川普陣營對抗民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）過程中，維基解密（WikiLeaks）扮演著關鍵角色，而且可能知道自己在協助俄羅斯的情報活動。

報告稱，曼納福特（Paul Manafort）於美國2016年大選之前、期間和選後，與俄羅斯人員一起謀劃，包括德里帕斯卡和「俄國情治官員」克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）。