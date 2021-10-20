以色列新創公司AIR已在19日發表它的首款eVTOL（電動垂直起降飛行器），目標是在2024年能直接對美國客戶進行銷售。
AIR過去兩年一直與美國聯邦航空總署（FAA）合作，並希望在2023年底能為這款兩人座、重達970公斤的飛行車獲得認證。
AIR去年曾籌得近1千萬美元資金，並對它的eVTOL進行多次測試。由於看好該產業的發展潛力，已有多家eVTOL新創公司因應而生。像是空中計程車公司Joby Aviation與Vertical Aerospace都透過借殼方式，已在美國掛牌上市。
以色列新創公司AIR已在19日發表它的首款eVTOL（電動垂直起降飛行器），目標是在2024年能直接對美國客戶進行銷售。
AIR過去兩年一直與美國聯邦航空總署（FAA）合作，並希望在2023年底能為這款兩人座、重達970公斤的飛行車獲得認證。
AIR去年曾籌得近1千萬美元資金，並對它的eVTOL進行多次測試。由於看好該產業的發展潛力，已有多家eVTOL新創公司因應而生。像是空中計程車公司Joby Aviation與Vertical Aerospace都透過借殼方式，已在美國掛牌上市。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。