許多人認為，必須在吃飯後才能服用藥物，但這可不一定。台北市藥師公會理事長張文靜表示，止吐藥物、抑制胃酸、治療胃食道逆流藥物、部分降血糖藥物等都需用餐之前服用，民眾務必遵守用藥指示，以免藥效打折扣。

張文靜說，一般藥品若沒有特別指示，大多都是以飯後服用為主，主要原因就是擔心忘記吃藥，或是空腹時用藥容易傷胃，但還是有少數藥品是在「飯前」服藥。

飯前服藥，指的是病人在空腹的情況下服用藥品，避免食物影響藥品吸收，進而影響藥效，建議於飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上，等胃排空後，再服用藥品。

張文靜指出，飯前用藥，以降血糖藥物為主，例如，胰島素針劑也是在飯前使用，部分降血壓藥物也是如此，才能有效降低飯後血糖，如果用餐後再用藥，就來不及調控血糖。

此外，止吐藥物也必須在用餐前用藥，如果在吃飯後、腸胃裡充滿食物，就較難達到止吐效果，必須在空腹或是尚未吃東西時，服用止痛藥物，才能增加胃排空，促進腸胃蠕動。

張文靜說，服用抑制胃酸，以及治療胃食道逆流的藥物也必須在用餐之前使用藥物，否則就會降低藥效。

食藥署提醒，在不對的時間吃藥，可能會影響藥效，甚至造成身體不適。民眾服藥前應依照藥袋或藥品說明書、仿單的指示內容，或是諮詢醫師、藥事人員，以確保在正確的時間內服藥。