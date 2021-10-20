今日東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼，不過明起因鋒面逐漸接近，北台灣及東部將轉為濕涼的天氣型態，再加上這次有華南水氣相伴，這一波預計會一路濕涼到周日，到下周一才會稍微好轉，但仍需要注意局部降雨的機率。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》表示，明（20）日鋒面逐漸接近，上午起北台灣及東部轉有局部雨，氣溫也會逐漸下降；周五至周日（22至24日）受鋒面影響、東北季風增強，平地最低氣溫約降至18度左右，北台灣呈現濕涼，且降雨範圍更廣；苗栗以北、東北部及東部也會有局部雨，並有較大雨勢。

吳德榮指出，中部也會有局部短暫雨的機率；南部受影響則比較小，雲量比較多，但氣溫會稍微降一些，午後山區偶爾會有局部短暫陣雨機率。到了下周一、二（25、26日）東北季風就會減弱，氣溫就會略升，但仍要注意北部、東北部及東部地區，仍有局部短暫降雨的機率。

另外，氣象粉專《台灣颱風論壇│天氣特急》說，接下來幾天，東北部的雨勢會比較明顯，各地山區也會有飄雨的機會；中南部平地，受到這波水氣影響較小，天氣型態以陰天為主，且愈往南走，看到太陽的機會愈大，高溫還有機會來到3字頭，但仍須留意日夜溫差大。