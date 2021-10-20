國泰世華銀行17日進行ATM前置處理系統維護升級，但18日陸續發生ATM提款與網銀轉帳交易異常，異常時間長達6小時46分鐘、受影響交易筆數達4.1萬筆。金管會表示，國泰世華銀會在20日全數完成退款，並要求一周內繳交檢討報告。

銀行局副局長林志吉指出，國泰世華銀18日分別於上午11點09分至12點55分、下午5點至9點出現異常，合計長達6小時46分，主因系統升級後影響作業效能，使得交易量較大的尖峰時段交易發生逾時，進而造成產生扣帳未補鈔或未入帳、存款未入帳等狀況。

林志吉表示，國泰世華銀清查後確認受影響交易筆數達4.1萬筆，占日均交易筆數的3～4％。該行已逐一清查受影響帳戶資料、並逐筆退還相關款項，預計20日可全數完成退款。該行18日已向金管會通報重大偶發事件，按規定須在7天內繳交檢討報告。

林志吉指出，金管會在收到檢討報告後，將檢視國泰世華銀的檢討改善措施妥適性和相關責任。同時，亦已要求該行儘速處理異常交易情形，避免影響客戶權益，若有民眾投訴則應增加客服人力，積極回應相關疑問。

據金管會統計，近5年來有台銀、北富銀及國泰世華銀3家銀行因系統升級導致ATM當機，均有依程序通報金管會，釐清當機原因、修復程式，並對受影響交易做出補救措施，未影響客戶權益。而中信銀2018年發生的ATM當機，則是因主機發生異常導致。