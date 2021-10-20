肚臍總是藏污納垢、還飄出異味嗎？該如何清潔才好呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，肚臍的髒污是皮膚老化角質、汗水、皮脂分泌的混合物，容易卡在充滿皺褶的肚臍。一般來說，每日洗澡時沖洗即可，無需特別清潔，但若髒汙嚴重時，可於洗澡前15分鐘滴入數滴嬰兒油或橄欖油幫助污垢軟化，之後以棉花棒或紗布輕輕擦去髒污，再用肥皂水清洗即可。若髒污難除時應避免大力摳抓，不妨諮詢醫師的專業建議。

肚臍難免藏污納垢，需要特別清洗嗎？若看起來黑黑髒髒，又該如何清潔才好呢？柳朋馳醫師表示，肚臍的髒污是皮膚老化角質、汗水、皮脂分泌的混合物，容易卡在充滿皺褶的肚臍。一般情況下無需特別清洗，只要在每天洗澡時用肥皂水稍微清潔即可。

然而，若髒污較多時，有明顯污漬、甚至出現異味時，又該如何處理呢？柳朋馳醫師表示，可嘗試在洗澡前15分鐘滴入嬰兒油、橄欖油，幫助污垢軟化後以棉花棒或紗布輕輕擦拭，並於洗澡時再次使用肥皂水清潔即可。

(圖/健談提供)

若上述做法仍未能清除肚臍明顯污垢或異味問題時，千萬不要大力摳抓肚臍，以免肚子痛或導致皮膚紅腫受傷！

柳朋馳醫師提醒，因肚臍皮膚較薄且位置與腸子接近，不建議用力搓洗，以免刺激腸道蠕動而出現肚子痛的問題，且可能因為抓破皮而導致肚臍周圍皮膚感染，甚至惡化成蜂窩性組織炎的狀況；若肚臍污垢無法自行清除時，不妨諮詢專科醫師的診斷與建議。