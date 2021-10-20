承載滿滿明志科大與輔大校友回憶的「老饕小吃店」將在月底熄燈，老闆們在臉書發文表示，開業32個年頭後，決定要下台一鞠躬，讓不少死忠顧客不捨，近千人留言表示，這間真的是從小吃到大，是校園時期的回憶，每次回去都要吃。「「這間是輔大新聞的傳統」、「最好的明志生活回憶」。

老饕小吃店的老闆昨在臉書發文表示，老饕將在10月30日下台一鞠躬，從1989年在三重第一天開賣，到後來搬到明志科技大學旁邊，至今已32個年頭，許多人從年輕吃到老、從小吃到大，希望在最後營業的這幾天，大家可以來看看老闆們，敘敘舊。

不少從明志科大與輔大畢業的校友留言說，「謝謝老闆們給我們最好的明志生活回憶」、「從學生時代吃到成立明志校友籃球隊，再到明志老馬籃球隊，歷經幾十年的歲月了」、「輔大新聞系的男生該何去何從？」、「這間是輔大新聞的傳統」、「輔大新聞系約一波（老闆不要趕我們走）」、「致我們的青春」。

位在新北市泰山區的老饕小吃店，其實是間平價熱炒店，就讀輔仁大學與明志科技大學的學生都會去吃，如今老闆們決定要熄燈休息，讓許多校友非常不捨，甚至還有人直呼，這間店關了以後就沒理由回學校了。