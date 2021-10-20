去年陸軍裝甲兵訓練指揮部陳姓駕駛兵，因不滿2名士官班長要他倒垃圾，竟推倒對方還拿塑膠摺疊椅作勢欲毆打，一審各判處可易科罰金刑3月及6月，台灣高等法院認定他構成累犯，改依對長官施強暴罪判囚1年2月，及可易科罰金刑4月。全案可上訴。

陳男在前年2月12日入伍，去年3月間在裝甲兵訓練指揮部擔任一兵汽車駕駛兵，林姓下士班長去年3月10日晚間輪值擔任營部連安全士官，陳男因不滿補給組楊姓下士班長要求他倒垃圾及林姓班長質問其不倒垃圾的原因，竟在營區內失控暴走。

陳男徒手抓住林的衣領，將林從安全士官座位之椅子上拉起，並以「X你娘機掰」等語辱罵對方，之後又在營部連營舍寢室內，徒手將楊姓班長推倒在地，又持塑膠摺疊椅作勢欲毆打楊，案經新竹憲兵隊移送檢方偵查後起訴。

高院認為，陳男曾因公共危險罪被判刑2月定讞，刑執行完畢後不到1年，即再犯本案，顯見其對刑罰反應力薄弱，構成累犯加重理由，依對長官施強暴罪判刑1年2月，另對上官施強暴罪判刑4月，此部分可易科罰金。可上訴。