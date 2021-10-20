精品百貨針對振興五倍券加碼鎖定國旅，提供飯店住宿優惠，或餐飲、購物好康，麗晶精品24日前推出「買5000送5000晶華酒店集團住房抵用金」回饋活動，購物使用5000元紙本五倍券，可獲集團旗下晶英、晶泉、捷絲旅的住宿抵用券，總值5000元。11月15日前持紙本五倍券於BELLAVITA美食街、餐廳、精品消費滿額享消費多少回饋多少，或滿5000抵1000等優惠。

麗晶精品B1引進全台獨家的義大利高跟鞋品牌Gianvito Rossi。（麗晶精品提供）

除了迎接五倍券，麗晶精品本月也有3個獨家品牌進駐或翻新，包括引進被譽為紅地毯上優雅傳奇的義大利高跟鞋品牌「GIANVITO ROSSI」；法國白襯衫女王「ANNE FONTAINE」改裝升級的全新旗艦店；新開全台唯一結合酒吧與蔬食料理的新型態蔬食餐廳「CURIOUS」。24日前參加「買5000送5000」活動可於4月30日前在太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅，以及捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館與台南十鼓館抵用500至1000元不等的住宿消費，總值為5000元。

麗晶精品B2新開幕的Curious，融合酒吧與蔬食料理。（麗晶精品提供）

BELLAVITA SAUVEREIGN的APHRODITE MM小牛皮革包款，搭配Sixty-Six Marmorino「傳世」金箔扣，26萬5600元起。（BELLAVITA提供）

BELLAVITA 11月15日前有「秋日禮遇活動」，於B2美食廣場消費滿500元限量送成真外帶飲料、滿1000元限量送成真舒芙蕾，或持紙本五倍券消費，回饋等值的美食廣場抵用券；於大型餐廳單筆消費滿5000元，享價值250元以上的小禮物或餐點、滿5000元限量回饋侯布雄馬卡龍3入禮盒，或持紙本五倍券單筆滿5000元，限量回饋1000元美食抵用券；持紙本五倍券於B1、2F、3F消費精品滿3萬元可兌換RIEDEL水晶杯，或滿10萬元享會員點數五倍贈擇一兌換。

BELLAVITA山口小鼎膾-北海道極品三色丼，888元。（BELLAVITA提供）