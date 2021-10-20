不少人都會瞞著另一半藏私房錢。一名人妻表示，老公為藏私房錢，在家中牆壁弄出一個假的插座，一抽出來竟然是一個抽屜，裡面放著一張張的千元鈔，令她傻眼地說「老公藏私房錢的技術已經成精了」，照片曝光後，隨即引發1.2萬網友按讚，並認為原PO老公「太強大」。

原PO昨（19）日晚間於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，過去老公就有藏私房錢被她找到的經驗，她昨日在家中意外發現一個插座，但將電器的充電插頭插上後竟然沒有通電，令她起了疑心，沒想到要再拔出時，卻連同插座一起拔出來。

人妻將其PO上網，傻眼地說「老公藏私房錢的技術已經成精了」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

下一秒竟然看到一個抽屜，而插座就是抽屜的門片，裡面還放了好幾張千元大鈔，令她看傻了眼，直呼「老公藏私房錢的技術已經成精了，但還是逃不過我的法眼」，並將其PO上網，希望大家留意家裡沒通電的插座。

貼文曝光後，引發1.2萬網友按讚，其中有逾5千名臉友按「笑臉」，紛紛留言笑稱「太強大了」、「老公真的好高招」、「真的是道高一尺，魔高一丈」、「果然高手在民間啊」、「我快笑死，這樣也被妳找到」、「妳老公是不是水電出身的」、「這個感覺家裡裝潢的時候就安排好了」、「裝潢師傅也是『共犯』」；不過也有人認為這種藏私房錢方式「太笨」，因為拔插頭時，就會連同抽屜就一同抽出來。