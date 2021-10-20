台北市南港區一名30歲人妻小玲（化名），婚後與丈夫、公婆同住一起，但她控訴，某天與公公在家獨處時，卻被公公推倒揉胸，跟丈夫說這件事對方卻不理，搬回娘家後由家人陪家報警。雖然小玲的公公被依強制猥褻罪起訴，但法官認為，小玲事發後一個月才報案，期間行為無異常，有時洗完澡還是會用浴巾裹著身體，在家裡走來走去，加上全案都是她一人自述，沒有舉出具體事證舉證，最終認定公公罪證不足無罪。

判決書指出，小玲結婚後與公婆同住在台北市南港區，自稱有天公公趁2人獨處時，以要幫她按摩為由將她推倒，解開內衣摸胸猥褻至少1分鐘，事發一個月後將此事告訴先生，因為丈夫不相信，就搬回娘家住，同時報警處理。

台北地檢署調查後，將公公依強制猥褻罪起訴，士林地院審理時，公公的委任律師表示，小玲是事發後一個月才報案，她的丈夫作證時也透露，妻子事發後到報案這段時間，感覺不出畏懼公公，言行舉止也無異常，在家裡打扮都跟平常一樣，會穿連身裙，有時洗完澡身體就會裹著浴巾在家裡走來走去。

法官審酌小玲的證詞這些證詞，加上全案僅有人妻一人自述，公公也矢口否認有猥褻，以罪證不足為由判公公無罪。

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