港星黎美嫻是80年代TVB當家花旦，因在梁朝偉版的《倚天屠龍記》中飾演趙敏走紅，被譽為最美趙敏，曾和梁朝偉交往過，2005年和香港「元朗舖王」謝興肇結婚，過著幸福人妻生活，19日是她55歲生日，好友陳法蓉也在微博替她慶生，凍齡美貌令人驚艷不已。

陳法蓉曬出和黎美嫻合照，寫下：「祝福我的愛人黎美嫻生日快樂，感恩有你在老家幫忙照顧我的家人，我才可以安心住在上海工作」，只見兩人看上去都脂粉未施，但皮膚白皙緊緻，完全看不出皺紋，好狀態也讓網友忍不住讚嘆。

黎美嫻55歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

另外，港星劉美娟也PO出和黎美嫻貼頭合照，表示「當年一起工作也一起成長的好姊妹，祝福妳幸福快樂，Happy birthday」，黎美嫻凍齡外貌根本不像55歲，即使淡出幕前多年，依舊是大美人。

黎美嫻曾參演《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《絕代雙驕》等經典劇集，因氣質出眾和仙氣美貌，有「古裝皇后」稱號，更和陳玉蓮、曾華倩、張曼玉及戚美珍被封為「無綫五美」。

黎美嫻有古裝第一美人之稱，曾和梁朝偉有過一段情。(圖／翻攝自微博)

而黎美嫻當年在拍《倚天屠龍記》時，和梁朝偉擦出愛火，有傳梁朝偉當時和前女友曾華倩楚於「冷戰」分手期，2年後梁朝偉和曾華倩再度合作劇集重燃舊情，導致黎美嫻的短暫情緣無疾而終，她在2000年息影，2005年和「元朗舖王」謝興肇結婚，婚後至今雖膝下無子，但夫妻倆恩愛如昔，她也會三不五時相約好友聚會，生活過得非常愜意。