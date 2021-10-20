台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日進行投票，副總統賴清德表態力挺陳柏惟，稱他在國會專業問政，卻要面對來自一個大黨、前後兩任黨主席和地方大派系的反撲。對此，國民黨前立委孫大千今（20）日透過臉書喊話賴清德，在力挺陳柏惟之前必須先搞清楚幾件事情。

首先孫大千提到，陳柏惟罷免案並不是由國民黨發起和主導，國民黨的角色和民進黨在罷韓案中的角色是一樣的；第二，台中第二選區的選民之所以要罷免陳柏惟，就是因為他並沒有做到賴清德所說的，「在國會殿堂中專業問政」。

第三，孫大千表示，台灣民眾絕對可以包容陳柏惟在成長過程中的跌跌撞撞，但不能接受的是他在面對質疑時，選擇用說謊、鬼扯的方式來推卸責任。

孫大千並提出第四點，一個人的出身好壞高低並不能作為他日後表現不佳，或不學無術的托辭和藉口，且有許多出身不好的「艱苦囝仔」憑藉著自己的努力和學習，一樣可以成為非常優秀的國會議員。