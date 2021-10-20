由科技股和醫療保健股領軍，周二美股三大指數同步收高。投資人似乎壓寶在強勁的企業財報，即使一些分析師警告現在慶祝仍然為時過早。

周二收盤，道瓊工業指數漲198.7點或0.56%，為35,457.31點。標普500指數漲33.17點或0.74%，為4,519.63點。那斯達克指數漲107.28點或0.71%，為15,129.09點。

標普500指數連漲第5個交易日，目前距離9月初創下的歷史收盤高點僅差0.4%。與8月中旬創下的歷史新高相比，道瓊工業指數僅差約0.5%。

標普500指數11大類股僅非必需消費品類股收黑，終場跌0.29%。

醫療保健股漲1.31%，漲幅最大，其次為公用事業股收漲1.26%。科技股上漲0.97%。

蘋果、臉書和微軟走高，大型科技和通訊股給標普500指數帶來提振。

半導體股亦表現不俗，費城半導體指數收漲1.28%。

嬌生公司（Johnson & Johnson）上修全年調整後獲利預測，股價上漲2.3%，亦為標普500指數帶來強勁的提振。該公司第三季營收年增10.7%，為233.38億美元，不及市場預期的237.2億美元。淨利年增18.75%，經調整後每股盈餘為2.6美元，優於市場預期的2.36美元。其新冠疫苗營收第三季達到5.02億美元。

保險商Travelers Cos Inc獲利意外強勁，股價上漲1.6%。

特斯拉收跌0.7%，該公司將於周三發布財報，投資人將密切關注這家美國電動車大廠在中國的營運表現。

寶僑（Procter & Gamble Co）收跌1.18%。該公司警告必須提高部分產品價格，以緩解大宗商品價格和運費上漲的影響。

獲高盛列入「美國確信買入名單」（Americas Conviction List），沃爾瑪股價上漲2%。

默沙東（Merck & Co Inc）上漲3%、輝瑞漲1.9%，帶動醫療保健股大漲。此前其競爭對手Atea Pharmaceuticals公布與羅氏（Roche）共同研發的抗病毒藥物無助於治療輕中度新冠肺炎患者。Atea Pharmaceuticals股價暴跌66%。

目前公布的業績表現大多優於市場預期，但本周只是財報季的第二周，業績的樣本非常小，Interactive Brokers策略長Steve Sosnick提醒應留意股市可能拉回，他表示：「我們看到VIX等波動性指標在極短時間內從呈現不安轉向自滿，我們可能有點得意的太早，最有可能的情況是標普500指數再創新高，然後拉回，這將取決於企業獲利」。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）下跌0.6點，盤中一度觸及15.57點，創下8月中旬來新低。

據路孚特（Refinitiv）數據，分析師目前預期第三季標普500指數成分股獲利將較去年同期成長32.4%。

Hodges Funds投資組合經理Eric Marshall表示，市場要想進一步走高，關鍵不在於較高的本益比，而在於獲利增長。投資人將密切關注企業的定價能力、如何處理勞動力短缺問題，以及其業務所承受的成本通膨壓力。