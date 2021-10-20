35歲韓國男星金宣虎近期因《海岸村恰恰恰》人氣翻漲，卻傳出捲入騙舊愛墮胎後不理、私德差等傳聞，令他一夕之間紅轉黑，許多代言因此消失，也引來不少網友發文批評。本土劇女星陳子玄昨(19日)則意有所指寫下：「希望大家能把重點放在演藝人員舞台上的表演，演藝人員擁有私人生活的權利，與任何人無關」。

陳子玄2019年閃電宣布與陳建隆結束4年婚姻，兩人育有一子，未料兒子出生後因罹患喉頭軟化症多次進出醫院，醫生診斷後確認是由於基因遺傳，但因不確定是男方或女方的基因導致罹患此病，使陳子玄恢復單身後雖不排斥有新戀情，但對生小孩一事心生畏懼，曾在節目上強調：「堅決不再生孩子」。

陳子玄發文。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

近日，韓國男星金宣虎遭捲入感情風波，他遭前女友匿名爆料逼迫墮胎，私下和螢幕暖男形象大相逕庭，猛抱怨導演與同劇演員，令他名聲一夕崩盤。對此，陳子玄昨寫下：「我不是他的粉絲。我知道身爲公眾人物必需爲自己的一言一行負責、愛惜羽毛！因為是舞台上的人，必須承受輿論、放大檢視」。

陳子玄更逆風說：「現在網路世界的風向很好帶，酸民也經常看見黑影就開槍」，希望網友不要隨風向亂對藝人貼標籤，藝人也有擁有私生活的權利，最後留言說：「國內外許多公眾人物因為酸民在電腦前敲敲鍵盤而輕生，希望大家銘記在心」，另有網友問她是否在說金宣虎事件？陳子玄回：「他是其一。我不是當事人，不知道事情真相是什麼。不過我知道的是，他是個盡力完成工作的表演者，他的作品帶給無數人感動、正面的能量，這樣就足夠了」。