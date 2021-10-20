10月18日兩廳院迎來了一群可愛的小貴客們，來自桃園市復興區的三民國小全體師生約70位。在NEC台灣的贊助支持下，由長期關懷台灣孩童的台灣世界展望會媒合促成，讓居住於偏鄉的學童們，有機會零距離欣賞《管風琴與雙小提琴》音樂會並參與兩廳院深度導覽活動。

「藝術零距離計畫」為兩廳院長期公益計畫，自2007年啟動至今，14年來已邀請全臺17個縣市，超過45000人體驗表演藝術，期望以藝術連結彼此，以藝術讓社會永續。NEC的品牌宣言「Orchestrating a brighter world」與藝術零距離所強調的連結與合作重要性非常契合，因此今年首度加入兩廳院「藝術零距離計畫」成為重要企業夥伴之一，透過雙邊的理念結合讓更多文化相對缺乏的地區得以獲得藝術的滋潤。

同時，NEC台灣也支持兩廳院的數位轉型，提供即時人流分析系統與顯示器設備，深信在IT與網路技術整合下，將有助於場館未來就行銷數據上有更完善的分析整合。

台灣世界展望會長期關注偏鄉孩童的教育、健康安全及文化知能發展，其中展望會與三民國小合作培力兒童合唱團，讓孩子學習母語、傳統文化，增進自我及文化的認同，也為孩子創造站上舞台展現才華的機會。此次三民國小的孩子參加與NEC、兩廳院合作的「藝術零距離計畫」公益藝文活動，期望能走出家鄉，擴展視野，並看見未來的多樣性。

除了欣賞音樂會，透過兩廳院的場館導覽讓難得前來的三民國小師生，深度認識國家級場館的各種專業設備、空間規劃以及有趣的歷史背景小故事。在導覽人員趣味的解說下，小朋友們紛紛張大好奇的眼神仔細聆聽，有的說水晶燈好漂亮，有的獨鍾那一整面的綠牆，也前往台灣第一個以專業表演藝術為主的「兩廳院表演藝術圖書室」，參觀來自全世界的藝文資料以及特別的唱片館藏，以及「遇見蕭邦」主題特展。

NEC志工們在導覽結束後，邀請小朋友填寫小卡分享參與今日活動心得，有小朋友用色筆畫下美麗的水晶燈，有小朋友說「這裡的建築物很漂亮，很乾淨。」「謝謝NEC、兩廳院及世界展望會讓我們來兩廳院聽音樂會，也許以後沒機會，我會好好珍惜的。」孩子歡樂的笑容與回饋為今天藝文之旅畫上一個圓滿的句點。

兩廳院副總監呂岳霖表示，非常感謝NEC對兩廳院藝術零距離的支持，也謝謝有台灣世界展望會的牽引，在疫情趨緩的同時，有機會集結三方的力量邀請三民國小的孩子們到兩廳院欣賞演出，讓美好的事延續。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，NEC深耕台灣近40年，今年很榮幸有機會與兩廳院、台灣世界展望會合作藝術零距離計畫，我們期待可以超越時間、地點與世代藩籬，懷抱共同希望，讓生活充滿靈感，為孩童提供一個開放與開拓視野的文化體驗。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，在疫情期間的校園停課措施，使偏鄉孩童面臨巨大的學習障礙，更錯失參與文化知能類型的探索活動。透過此次與NEC、兩廳院的合作，我們突破困境，拉近孩子與藝術的距離，讓他們感受到藝術是不分你我，而是可以一起共享的養分！

這次兩廳院、NEC及台灣世界展望會攜手合作，期待透過藝術零距離計畫，播下藝術種子、以更多活水來孕育，當大樹成蔭時，藝企合作之下所培養的學生走在這道文化風景中，看見真正藝術零距離。