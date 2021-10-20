【愛傳媒葉元之專欄】10月19日指揮中心開放第12輪疫苗預約，7月16日前接種第一劑莫德納、55歲以上長輩，可預約第二劑的施打。

但現在有漏網之魚。元之接獲一位68歲以上陳先生陳情，他是在7月中旬施打第一劑莫德納疫苗，當時是市府造冊通知，但上週市府通知他施打第二劑，因時間不能配合而錯過。

陳先生詢問1922，是否可登記第12輪疫苗施打，得到回應是不能，只請他趕快上唐鳳系統做意願登記，但這一輪就會趕不上，會造成兩劑疫苗間隔太久的問題。

因為65歲以上長輩當初是由地方政府造冊施打，都不需做意願登記的動作，所以陳先生絕不是單一個個案。

之前長輩施打第一劑莫德納時，若錯過造冊施打的時間，還可以利用新北市系統到診所施打，也能透過區公所、里長就近協助，而現在新北市系統關閉，全改成唐鳳系統，就導致這群錯過造冊施打的長輩成為漏網之魚。

希望市府能針對這群長輩，額外提供施打方式。

作者為新北市板橋區市議員

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