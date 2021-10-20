【愛傳媒葉毓蘭專欄】10月18日我在內政委員會質詢內政部長徐國勇高雄城中城大火的問題，當面指陳高雄長期以來消防資源投入不足問題。而且消防首長以政務方式進用，難以抗拒外界關說，徐部長也當場認同。

城中城大火以來，一直有輿論說法律不硬性要求設置管委會或管理人，才造成無法可管。

但是106到110年，高雄市消防局預算占整體市府預算，最高僅1.77%，在六都中敬陪末座；老舊車齡逾20年的消防車輛自107年均超過20輛，也是六都中最差的。

徐部長當場想反駁老舊車輛情況有改善，立刻遭我反駁：在韓國瑜市長任內高雄自籌1億6280萬，向中央申請補助3億2127萬才汰換26輛，否則之前民進黨長期執政的高雄市，都不願拿出自籌款改善。

我也指出警察與消防性質相類似，但地方消防局長卻沒有在地方制度法裡面規定「人事一條鞭」，需有專業文官資格才能進用，甚至謝長廷擔任市長時期，還進用沒有消防專業背景、曾任市場管理處處長的陳坤章擔任消防局長。

市府說108、109年年底都曾安檢城中城遭柵欄攔阻，貼了公告並離去。很難讓外界不聯想是外力介入關說的緣故嗎？

我直指消防政務任命，嚴重傷害專業，我也提出修法，徐部長也表達贊同但仍需協調，希望他能硬起來。

最後，除了住商混合大樓外，集合式老舊公寓也暗藏危機，諸如南機場、蘭州斯文里、大安區信維整宅等，都有管理機制不明、逃生動線複雜的問題，對於安檢和建築的要求，也應該藉這次機會加強改善。

作者為立委、前警大教授

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