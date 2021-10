【愛傳媒黃珊珊專欄】「如果還有明天、你想怎樣裝扮你的臉」

2015年1月6日晚上六點多,我在家裡倒下,醒來已經在加護病房,那幾天我只有想起薛岳的那首歌:「如果還有明天」,我不知道自己還有沒有明天,雖然我並不恐懼,因為我個人的生命歷程已經很精彩,但牽掛十三歲的小孩和八十五歲的媽媽,還有十多個跟隨我十幾年的助理們的生計,躺在病床上把這一生想過一輪,覺得自己此生已經無憾,但是還有很多責任,如果有機會痊癒,我一定會好好照顧自己的身體!一定要用笑容面對這個世界,一定要把身邊所有的人照顧得更好。

這場病讓我的人生產生了劇變,醫生告訴我:「真的只差一點點,妳就再也醒不過來了」。這一場讓我差點醒不過來的病,讓我重新審視自己的人生。躺在病床上,我想起一個好朋友教過我的方法,利用兩個表來充分掌握自己的人生:一個表列出自己想做的事(To Do List),另一個表列出再也不想做的事(Not To Do List)。人生苦短,想要做的事情就要趕快去做,不想再做的事情,就要趕快從自己的人生當中,一件一件的刪除(Delete)掉!

不列表不知道,當我把想做與不想做的事情列表後,才發現人生中竟然有那麼多的衝突與妥協,如果當時真的沒有再醒過來,沒想到遺憾竟然還有那麼多。

六年多來我努力做自己想做的事,不再勉強自己做不想做的事,我很開心把Not To Do List上面的事情全部Delete了!

To Do List的項目卻變得愈來愈多,而且每天還在持續增加新的內容,現在我每天都很快樂地消化吸收各種新知,每天都覺得自己的生命更豐盛、更圓滿!

我曾經離死亡那麼近,早已經無所畏懼,其實,一個人如果連死都不怕,這世界上就已經沒有甚麼會令我害怕了!

所以,當2021年5月14號開設剝皮寮快篩站,我還沒有打過疫苗(因為我吃藥不能打AZ),所以大家都很擔心我每天到萬華疫情最嚴重的地區去會被感染,市長也要我不要到處亂跑,很多人問我怕不怕,我真的一點都不怕,因為,萬華的市民比我更害怕,如果連我都害怕,他們怎麼辦?

在生日的這一天,很感謝我有這樣的生命歷程,我是差一點沒法到這世上來的人,因為媽媽當年已經到醫院準備把我墮胎,家裡已經有五個小孩了,我跟小哥中間還有拿掉過一個小孩,那天醫生很忙耽誤很久,大我六歲的小哥又在旁邊吵,媽媽生氣就回家了,我才有機會來到這個世界,同樣的,那場重病讓我體驗生命的脆弱與可貴,更珍惜身邊的人和事,覺得自己非常幸福,很多時候面對挫折與挑戰,我都當成上天給我的鍛鍊,接下每一個磨練的機會,燃燒生命發光發熱!

謝謝每一個關心我的朋友,現在的我很好很健康,今年我已經完成兩個To do list 的目標

一、跟市長騎自行車到桃園(結果超標到新竹)。二、跑馬拉松五公里成功,明年騎到台中,跑十公里,還要去學滑水,哈哈!

