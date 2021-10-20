【愛傳媒黃珊珊專欄】「如果還有明天、你想怎樣裝扮你的臉」

2015年1月6日晚上六點多，我在家裡倒下，醒來已經在加護病房，那幾天我只有想起薛岳的那首歌：「如果還有明天」，我不知道自己還有沒有明天，雖然我並不恐懼，因為我個人的生命歷程已經很精彩，但牽掛十三歲的小孩和八十五歲的媽媽，還有十多個跟隨我十幾年的助理們的生計，躺在病床上把這一生想過一輪，覺得自己此生已經無憾，但是還有很多責任，如果有機會痊癒，我一定會好好照顧自己的身體！一定要用笑容面對這個世界，一定要把身邊所有的人照顧得更好。

這場病讓我的人生產生了劇變，醫生告訴我：「真的只差一點點，妳就再也醒不過來了」。這一場讓我差點醒不過來的病，讓我重新審視自己的人生。躺在病床上，我想起一個好朋友教過我的方法，利用兩個表來充分掌握自己的人生：一個表列出自己想做的事（To Do List），另一個表列出再也不想做的事（Not To Do List）。人生苦短，想要做的事情就要趕快去做，不想再做的事情，就要趕快從自己的人生當中，一件一件的刪除（Delete）掉！

不列表不知道，當我把想做與不想做的事情列表後，才發現人生中竟然有那麼多的衝突與妥協，如果當時真的沒有再醒過來，沒想到遺憾竟然還有那麼多。

六年多來我努力做自己想做的事，不再勉強自己做不想做的事，我很開心把Not To Do List上面的事情全部Delete了！

To Do List的項目卻變得愈來愈多，而且每天還在持續增加新的內容，現在我每天都很快樂地消化吸收各種新知，每天都覺得自己的生命更豐盛、更圓滿！

我曾經離死亡那麼近，早已經無所畏懼，其實，一個人如果連死都不怕，這世界上就已經沒有甚麼會令我害怕了！

所以，當2021年5月14號開設剝皮寮快篩站，我還沒有打過疫苗（因為我吃藥不能打AZ），所以大家都很擔心我每天到萬華疫情最嚴重的地區去會被感染，市長也要我不要到處亂跑，很多人問我怕不怕，我真的一點都不怕，因為，萬華的市民比我更害怕，如果連我都害怕，他們怎麼辦？

在生日的這一天，很感謝我有這樣的生命歷程，我是差一點沒法到這世上來的人，因為媽媽當年已經到醫院準備把我墮胎，家裡已經有五個小孩了，我跟小哥中間還有拿掉過一個小孩，那天醫生很忙耽誤很久，大我六歲的小哥又在旁邊吵，媽媽生氣就回家了，我才有機會來到這個世界，同樣的，那場重病讓我體驗生命的脆弱與可貴，更珍惜身邊的人和事，覺得自己非常幸福，很多時候面對挫折與挑戰，我都當成上天給我的鍛鍊，接下每一個磨練的機會，燃燒生命發光發熱！

謝謝每一個關心我的朋友，現在的我很好很健康，今年我已經完成兩個To do list 的目標

一、跟市長騎自行車到桃園（結果超標到新竹）。二、跑馬拉松五公里成功，明年騎到台中，跑十公里，還要去學滑水，哈哈！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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