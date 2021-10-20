虎豹潭救援行動持續，搜救人員20日上午於現場尋獲仍處於失蹤狀態的15歲陳姓少女背包。（新北市消防局提供）

虎豹潭救援行動持續，搜救人員20日上午於現場尋獲仍處於失蹤狀態的15歲陳姓少女背包。（新北市消防局提供）

「大方體驗自然課程」於本月16日於新北市雙溪區虎豹潭舉辦活動，不料該日下午氣候驟變，有2大4小遭到暴漲的山洪沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體，而15歲陳姓少女與8歲劉姓女童仍失蹤，據了解，今日上午9時許一度回報再度尋獲一名女童，經新北市消防局證實為誤傳，實際上為尋獲15歲陳姓少女的後背包。

據了解，20日上午現場一處回傳再尋獲一名女童，但新北市消防局證實消息為誤傳，實際為上午8時45分，在茄苳潭下游尋獲1個背包，後經證實是仍處於失蹤狀態的15歲陳姓少女所有，搜救任務持續進行中。

事故發生至今救援行動來到第5日，新北市消防局今日注入人力持續於落水點一路向下深度搜索，將針對13條路線與32處重點搜索水域，在落水點附近以人鍊方式加強邊坡草叢、泥濘區做地毯式搜索，並注意有無屍臭氣味，其餘點處則以4人1艇，攜帶船槳與繩索，再搭配船艇自上游往下漂浮方式搜索，針對深潭區則運用浮潛三寶下潛。

「大方自然體驗」蘇姓老師16日率領家長、學生共計31人前往新北市雙溪區的虎豹潭戶外教學，不幸遇溪水暴漲6人落水失蹤意外，截至18日傍晚，已尋獲2大2小遺體，目前仍有15歲陳女及8歲劉姓女童下落不明。

虎豹潭意外20日持續進行搜救。（新北市消防局提供）