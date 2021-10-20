面額888元的農遊券今早抽出第二波的幸運兒，身分證末2碼為「50、13」的民眾中籤，總計有25萬6327人抽中，中籤者預計可在下午5時收到簡訊通知。

根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，目前農遊券第1、2波累計48萬7022人中籤。

農遊券第一階段抽籤時間為10月13日、10月20日、10月27日、11月3日上午，共分4周，各抽出22萬份，而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，可以在3000多家店裡面使用，其中包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區，詳情可至農遊券網站上查詢。

第二階段抽籤則需在農遊券配合商家於明年1月30日前消費滿1000元(不含使用農遊券面額)，經登記後預計於2月9日參加58萬份的抽籤。