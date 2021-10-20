蘋果在台灣時間昨晚（19日）凌晨1點第二度舉行了2021蘋果秋季發表會，重點推出兩款全新首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體，同時還有有史以來最強大的MacBook Pro，不管是複雜的影音剪接、3D繪圖等工作，均能在輕薄的全新MacBook Pro筆電中完成。

全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，台幣定價為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。（蘋果官網）

全新的MacBook Pro推出了16吋及14吋兩款尺寸，因著搭載了全新的M1 Pro及M1 Max晶片，CPU最高可提升3.7倍、GPU也達13倍的效能提升，電力也增強最高可達21小時的續航力，還有提升了2倍，最快達7.4GB/s、高達8TB的SSD，配上新增的Liquid Retina XDR，以及PRoMotion帶來最高達120Hz的螢幕更新率；雖然全新加入的1080p HD鏡頭變成了瀏海，但在縮窄了4邊邊框的全螢幕下，仍能帶來更佳的螢幕體驗，而且此次還把插孔都加回來，包括SDXC讀卡機，還有支援快充的MagSafe 3充電埠等，可是再度吸引消費者入手的重點。

全新的第三代AirPods，台灣定價為5990元，目前台灣上市日期未定。（蘋果官網）

另外還有全新的第三代的AirPods，不僅耳機及充電盒皆具備IPX4的防水等級，更加入像動態頭部追蹤、皮膚感測器等功能，以帶來更佳的聆聽體驗，而且還有全新採用適應性等化技術，會依AirPods貼合耳朵的狀況，內向的麥克風會監測聲音，去自動調整中、低頻聲音，另外空間音訊也會營造3D劇場感，還有杜比全景聲提供更佳的音效，也能同時把音訊分享給2組AirPods系列耳機，與親友共享音樂更簡單。