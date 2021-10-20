衛福部長陳時中。（陳人齊攝）

第十二輪公費疫苗至今有許多民眾無法完成預約，尤其台北市接種量能在六都墊底，民怨沸騰。衛福部長陳時中今天對北市府說重話，強調台北市為全國醫療資源最豐沛的地區，「若其他六都都做得到，我相信北市也做得到」，並再次向台北市長柯文哲喊話，「有困難可以來談。」

陳時中今天出席立法院衛環委員會疫苗調閱小組會議時，先接受媒體聯訪，他表示第十二輪公費疫苗接種造成全民搶打，主要是因國人都希望能盡早打到疫苗，然而就國家立場，也是希望能早點達到覆蓋率。

陳時中說，他知道北市當然有他的困難在，但相較其他縣市而言，事實上還可以再多努力一些，若還是不足，中央也可以給予協助。

陳時中強調，第十二輪疫苗開打至今，中央都不斷在與地方政府溝通協調，「我相信北市府也了解這樣的狀況，但台北市的醫療資源最豐沛，若實際有困難可以大家來談，其他六都都做得到，我相信北市府也能做到。」

不過台北市立聯合醫院企業工會、台北市醫師職業工會今天痛批，現在中央與地方為衝高疫苗接種數字，壓榨醫護人力，「都快要沒人照顧住院病人了」。對此陳時中表示，目前沒收到這樣的訊息。