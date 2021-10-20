強茂(2481)現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，每單位為3.02美元，折合新台幣約84.5元，強茂前9月合併營收為104.34億元，第4季進入傳統淡季，但因車用客戶訂單穩定，強茂第4季營運雖然較第3季下滑，但可望維持水準。

為償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料，強茂現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，此次現金增資發行總股數為5000萬股，參與發行海外存託憑證計5000萬單位，海外存託憑證發行總金額為1億5100萬美元，每單位發行價格為3.02美元，折合新台幣84.5元(以匯率美金:新台幣=1:27.964轉換)，預計發行日期為10月25日。

強茂表示，此次辦理現金增資參與發行海外存託憑證，增資發行新股對原股東權益稀釋比例約為13.06%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋，並應可提高資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助於公司長期穩健經營與發展，亦可提高生產效率及節省利息支出，對公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。

強茂第3季合併營收37.02億元，季增2.75%，為104年第2季以來單季新高，累計前9月合併營收為104.34億元，年增39.26%。

儘管進入傳統淡季，強茂表示，車用客戶訂單穩定，第4季營運雖然較第3季下滑，但可望維持水準。