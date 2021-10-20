去年周姓男子與劉姓茶藝館女員工因感情因素生隙，且存有金錢糾葛，周男酒後持刀殺死劉女，周男表示只願意花20萬元和解，台灣高等法院維持一審認定將他判刑15年，由於他犯罪後立即逃離現場，法官認為有繼續羈押必要，裁定21日起延長羈押2個月。可抗告。

周男是劉女工作的茶藝館之常客，去年11月18日上午10點多，周男與劉相約在茶藝館飲酒，他趁與對方一同走出店外之際，在茶藝館隔壁前騎樓處，站立於劉之右側，以外套遮蓋隱藏、刀刃長約21公分之水果刀，用左手按住劉左肩部位，持刀刺向劉左胸部。

劉遭刀穿透左心室，另傷及左側橫膈及左側肝葉，失血休克死亡，周男將水果刀丟棄現場，並騎乘機車逃離現場後被逮。

桃園地院考量周男雖未構成自首，亦未能與死者家屬達成和解，然念及周男案發後曾委請他人報案，經警獲報到場後，主動配合員警至警局製作調查筆錄，並於偵審理時對犯行始終坦承不諱，堪認被告犯後態度尚可，輕判15年，高院駁回上訴。

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