住在雲林的60歲謝姓婦人，日前接到自稱姪子的電話，向她商借100萬元急需付投資口罩貨款，謝婦手頭沒那麼多錢，只答應借30萬元，並在10月18日到銀行匯款，執勤的保七員警關心詢問察覺有異，聯繫姪子查證，謝婦才知是騙局，守住這筆退休金。
保七員警翁藝展10月18日在台灣銀行斗六分行門口值勤，發現謝婦手拿著匯款單，猶豫不知到在哪個櫃檯匯款而詢問翁警。謝婦表示，要匯錢借給姪子投資買口罩，翁警察覺有異，目前口罩價格便宜，不太符合常理，關心追問才得知婦人只是接到姪子電話借款，就跑來銀行匯款。
謝婦表示，她接到一通「猜猜我是誰」的電話，對方聲音很像是他姪子，也自稱是她姪子無誤，並表明因要投資買口罩，急需借100萬付貨款，她很想幫忙姪子解決燃眉之急，但又沒有這麼多錢，最後答應借30萬元，並趕快匯款。謝婦也很不捨向員警表示，30萬元是她退休金。
員警發現目前口罩價格便宜，大手筆投資百萬口罩並不尋常，而且收款人並非姪子本人，疑點重重，並疑似詐騙集團「猜猜我是誰」的詐騙手法，與銀行主管與合作，先拖延婦人匯款作業，並一面緊急聯繫姪子查證，姪子接到婦人電話時表示，他根本就沒借錢，謝婦才恍然大悟，原來是一場騙局。
保七第一大隊將相關資料送交轄區派出所，追查幕後的詐騙集團，並呼籲民眾，要慎防詐騙集團「猜猜我是誰」手法，偽裝成親朋好友，透過臨時急用缺錢騙取匯款詐財。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。