謝婦接到自稱姪子電話商借百萬元，她急去匯款30元救急，警方及時勸阻，追查發現竟是遇到詐騙集團。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

姪急電商借百萬付貨款 婦匯30萬退休金救援及時煞車

住在雲林的60歲謝姓婦人，日前接到自稱姪子的電話，向她商借100萬元急需付投資口罩貨款，謝婦手頭沒那麼多錢，只答應借30萬元，並在10月18日到銀行匯款，執勤的保七員警關心詢問察覺有異，聯繫姪子查證，謝婦才知是騙局，守住這筆退休金。

保七員警翁藝展10月18日在台灣銀行斗六分行門口值勤，發現謝婦手拿著匯款單，猶豫不知到在哪個櫃檯匯款而詢問翁警。謝婦表示，要匯錢借給姪子投資買口罩，翁警察覺有異，目前口罩價格便宜，不太符合常理，關心追問才得知婦人只是接到姪子電話借款，就跑來銀行匯款。

謝婦表示，她接到一通「猜猜我是誰」的電話，對方聲音很像是他姪子，也自稱是她姪子無誤，並表明因要投資買口罩，急需借100萬付貨款，她很想幫忙姪子解決燃眉之急，但又沒有這麼多錢，最後答應借30萬元，並趕快匯款。謝婦也很不捨向員警表示，30萬元是她退休金。

員警發現目前口罩價格便宜，大手筆投資百萬口罩並不尋常，而且收款人並非姪子本人，疑點重重，並疑似詐騙集團「猜猜我是誰」的詐騙手法，與銀行主管與合作，先拖延婦人匯款作業，並一面緊急聯繫姪子查證，姪子接到婦人電話時表示，他根本就沒借錢，謝婦才恍然大悟，原來是一場騙局。

保七第一大隊將相關資料送交轄區派出所，追查幕後的詐騙集團，並呼籲民眾，要慎防詐騙集團「猜猜我是誰」手法，偽裝成親朋好友，透過臨時急用缺錢騙取匯款詐財。