台股加權指數20日開在16936.20點，權王台積電（2330）開在603元，雙雙開高，聯電（2303）早盤也向上拉升，蘋概股、IC設計股亦有個股表現強勢。

前一日交投熱絡的ABF載板三雄，買盤持續湧入，景碩（3189）股價早盤漲幅近3％，再創新天價，為盤面亮點，電子股交投較顯熱絡，台股早盤指數呈現小漲。

美股19日上漲，投資人對企業財報寄予厚望，帶動科技股以及醫療股走高，能源股在油價的支撐下也表現強勁。

道瓊工業平均指數10月19日終場上漲0.56％（198.70點）、收35457.31點。

那斯達克指數上漲0.71％（107.28點）、收15129.09點。費城半導體指數上漲1.28％（42.68點）、收3381.45點。

第一金投顧指出，在台積電釋出樂觀展望後，大盤也隨著台積電逐漸收復失土，19日收16900點，很快就將挑戰17000關卡，站上月線後，盤勢回到多頭格局。但連續上漲後，面臨到前波套牢區，短線上指數空間不大，需要時間化解。

台股第四季雜音較多，個股表現強弱將更為明顯，市場資金將以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第四季、明年第一季會成長，以及明年將比今年成長的產業。

目前航運短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，仍建議有反彈站在賣方。