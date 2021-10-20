嚇不退的投資熱情。9月下旬全球資本市場出現亂流，股市震盪加劇，但據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，10月民眾投資台股意願依舊為正數，已連續第17個月，是2010年3月啟動此調查以來，持續最長期的台股投資正樂觀，10月依舊有26％的受訪者有意將現金或存款轉入股票投資，股票投資意願指數為4.8。

9月最後一周台股跌破1萬7千點、美股亦從3萬5千多點跌到3萬3千多點，單月跌幅在3~5％以上，的確讓不少民眾看跌未來半年的股市行情，據國泰金調查，10月有30.8％受訪者覺得未來半年台股會比現在再上漲，已比9月初調查少10個百分點以上，同時間36.2％受訪者覺得台股未來半年會比現在下跌，比看升者稍多一些，因此台股樂觀指數在10月由正轉負，為-5.4，結束這波長達10個月的正樂觀趨勢。

但多數人預期台股會下跌時，亦有人打算進場撿便宜，所以10月股票投資依舊並未轉負，繼續維持正4.8，雖然比9月的12.5下降，即有意錢進股市者由9月的29.4％，10月降到26％，但降幅並不大，減少投資意願者則是從16.9％拉高到21.2％，但仍是低於有意進場投資者，所以台股投資意願進入第17個月正樂觀，代表散戶撐盤力量依舊在。

國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，調查民眾對經濟、物價、房市、股市及消費等直觀感受，10月調查期間是1~7日，即股市依舊上下震盪極嚴重期間，成功回收逾2.3萬份問卷。

不過，9月開始因全球掀起通膨話題，美國聯準會將縮減購債規模，預期未來可能升息，加上疫情依舊有變數，中美間關係仍不穩定等因素，10月民眾對經濟現況及未來指數都有下滑，有44％受訪者依舊看好台灣未來半年經濟景氣會比現在更好，但比9月的49.8％略減，同時10月有27.9％的人對未來半年經濟比現在悲觀，也比9月的22.7％略升，因此未來經濟景氣指數亦由9月的27降到10月的16。

但除了股市投資意願仍強化，民眾對非耐久財消費意願亦強，10月有16.6，連續三個月正數且是雙位數，有38.7％的受訪者有意增加出遊、商場、飲食等支出，即民間消費力道亦強。