台灣奧迪已為電動車主規劃建置純電生活圈，截至目前8座180kW Audi極速充電站已正式啟用。除了推出「Audi純電生活圈2.0」與「透明化家用充電器安裝方案」外，更進一步結合LINE社群管道，為Audi e-tron純電系列車主打造全新隨行智能服務「電旅筆記」，此平台車主不僅能即時收到純電生活圈的最新訊息，透過車主彼此間分享自身旅程與使用充電站、行駛經驗，藉由大數據整合分析應用，打造互利互惠的共享空間。

隨行智能服務「電旅筆記」即日起上線，凡為Audi e-tron 與e-tron GT 純電系列車主，於Audi Taiwan LINE 官方帳號平台，綁定愛車車號，即可啟用專屬e-tron車主社群功能，除能接收到純電生活圈最新推播訊息，亦可藉由Audi行動助理，使用最新「電旅筆記」功能，車主只要輸入欲出發及目的地點，系統將智慧協助搜尋，至多可查閱10筆其他用戶符合或貼近的旅途規劃建議，點選屬意路線即可連動Google Maps導航，隨即展開旅程；除搜尋旅程之外，車主亦可於平台上分享自身純電旅行、行駛電量里程經驗，透過車主間社群分享及大數據分析彙整，提供e-tron系列車主更多元化的旅程建議，讓純電行駛出遊變的更簡單。

台灣奧迪未來也將持續投入數位應用服務領域，期盼串聯充電軟硬體相關服務措施，打造更便捷的純電生活圈。敬邀所有Audi e-tron 系列車主體驗「電旅筆記」全新功能，即日起至11月30日止，於Audi Taiwan LINE官方帳號平台分享自身旅程，每次分享即可獲得10點Audi Point，更可有機會兌換 Audi collection 精品。