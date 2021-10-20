今天早上美國職棒國聯冠軍賽繼續進行，終場道奇以6：5獲勝，此戰道奇雖先取得2：0領先，但王牌投手「少主」畢爾勒(Walker Buehler)僅投3.2局被打退場，一度讓勇士逆轉，不過最後靠貝林傑(Cody Bellinger)敲出追平3分炮、貝茲(Mookie Betts)揮出致勝安打，道奇討回勝利，將系列戰追成1：2，避免遭勇士提前聽牌。

此戰道奇試圖將局勢逆轉，前兩戰都遭再見安打的他們士氣低迷，首局席格(Corey Seager)逮中莫頓79.5 mph曲球一棒轟向中外野，這是支2分炮，為道奇開出好彩頭，風平浪靜2局後開始戰況丕變，第4局勇士狂灌4分，彼德生(Joc Pederson)、杜瓦(Adam Duvall)、史旺森(Dansby Swanson)接連敲出安打。

最後畢爾勒又投出保送讓羅沙里歐(Eddie Rosario)上壘擠回分數，比數一下變成2：4落後，畢爾勒此局未投完就被換下場。下一任投手維西亞(Alex Vesia)解決最後一個出局數。而5局換上柯奈保(Corey Knebel)，他又被杜瓦敲一壘安打失掉1分，陷入2：5劣勢，對於近期疲軟的道奇打線來說非常不利。

但比賽進入第8局道奇並沒有放棄，捕手威爾史密斯(Will Smith)和波拉克(A.J. Pollock)分別以一壘安打上壘，形成一二壘有人，這時打擊輪到對巨人敲出致勝安打的貝林傑，這次他再次發揮魔力，逮中對方95.6 mph四縫線快速球轟出中外野，這是一支追平比數驚天3分炮，道奇瞬間找回士氣。

貝林傑季後賽表現不錯，24打數有7安打貢獻6分打點，另外有3次盜壘，打擊率.292，一掃例行賽.196低迷打擊率。而接著勇士將投手換下，但道奇繼續積極搶分，泰勒(Chris Taylor)擊出安打再盜二壘，接著靠隊友遭一壘刺殺跑到三壘，輪到貝茲(Mookie Betts)他二話不說揮第一球，擊出二壘安打拿下超前分以6：5領先。

Mookie Magic once again! pic.twitter.com/dFIS1hlea6 — MLB (@MLB) October 20 2021

而道奇後面一度又造成滿壘局面，可惜沒再多添保險分，不過此局拿下4分已經是大豐收。9局上沒意外派出終結者簡森(Kenley Jansen)上場關門，今天他不再漏氣，面對萊利(Austin Riley)、彼德生、杜瓦連續飆3次三振，完美以1分之差收下比賽勝利，也幫自己拿下救援成功，最後勝投則是由岡索林(Tony Gonsolin)拿下。