拿到五倍券後會什麼時候用掉、用在哪裡？據國泰金控20日公布的時事調查，有57％的受訪者會在年底前用掉五倍券，12.7％則會留到2022年，但也有3成的人還沒有決定什麼時候用，至於用途，有39.3％會買日常雜貨，有26.4％會用在百貨商場購物，等於有近66％是用來購物。

行政院推出振興五倍券，希望進一步以消費提振國內經濟景氣，及協助受疫情影響的產業，國泰金控在其每月國民經濟信心調查問卷中，亦增加五倍券時事題。

結果顯示的確有57％以上民眾會在今年底前用掉五倍券，即對經濟的影響是今年較大，國泰金在2020年7月亦調查過三倍券使用意願，當時有42.4％的人會將三倍券用在買日常雜貨，24.2％用在百貨商場購物，6.3％是拿來餐廳飲食，14.6％會用在旅行住宿。

今年的五倍券則是有39.3％的民眾會用在日常雜貨，比三倍券時減少3.1個百分點，有26.4％的民眾會用在百貨商場消費，比三倍券增加2.2個百分點；11.3％有意花在旅遊住宿，亦比三倍券調查減少3.3個百分點；9.9％的民眾則會用在餐廳飲料，較三倍券調查增加3.6個百分點，整體而言，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願有36.3％，相較於三倍券時的30.5％增加。

至於五倍券的搭配券中，民眾最想拿到「好食券」，有39％，其次是國旅券有28.7％，藝Fun券有16.3％，農遊券8.4％，動滋券亦有6.3％，最低是客庄券與i原券，各只有0.4％。