「補教天后」陳子璇去年與補教天王高國華離婚，9年婚姻畫下句點，目前正在大陸教育界發展，昨（19日）在臉書除了談論自己的愛情觀之外，更透露自己喜歡的異性類型，引起網友議論。

陳子璇去年結束與高國華的9年婚姻後，就處於單身狀態，目前積極衝刺事業的她，透露喜歡自己工作時的果斷、迅速及快狠準，總讓同事對她的能力讚譽有佳，不過卻厭惡面對愛情的軟弱，總有決定不了的事情，因此總被人認為是感情中的傻子，而她也強調欣賞群體中最閃耀的人，通常被她愛上的一定是群體中的Mr. Big，間接透露出自己的擇偶條件。

對此，網友紛紛回應：「每個人都有他的雙向個性」、「我還沒看過你傻的樣子欸，一直都是衝衝衝的樣子」、「工作上強沒關係，愛情上當個小女人被疼愛呵護也很好」、「在工作對自己負責對別人是態度，在感情是擔當」、「喜歡與討厭只在一念之間，不管對自己還是對別人，都要有所拿捏」、「對工作時認真專業，但是面對愛情就執著專一」。

陳子璇情人節時曬出美照並應景發文：「祝大家情人節快樂，沒有情人的人別難過，因為我也沒有」，不過事隔沒多久，就在中秋節時許下2個願望，一是希望疫情趕快結束，二是希望新戀情可以開花結果，最後更強調「雖然不知道選擇誰」，看來身邊早就岀現眾多追求者。