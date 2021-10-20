富邦金控董事長蔡明興驚傳確診為新冠肺炎；富邦金控證實，蔡明興日前自國外返台，於機場採檢確診為COVID 19，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好。

蔡明興是國內金控大老闆中，第一個確診個案，他的健康狀況備受矚目；因此，蔡明興透過富邦金控聲明稿，「感謝各界的關心」；富邦金控也強調，公司營運及各項業務不受影響。

金融圈昨（19日）傳出某金控董事長驚傳從美返台確診，由於指揮中心公布該確診者年紀約60多歲，且同班機接觸者僅5人，研判為私人飛機。因此傳言直指確診者為富邦金控董事長蔡明興。

富邦金稍早發布重訊回應表示，本公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定，對本公司財務業務無重大影響。

另外，富邦金對媒體說明如下：本公司董事長日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好。本公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

富邦金也在內部公告，為落實公司治理，建立代理制度，董事長蔡明興休假期間（10月18日至10月31日），職務將由董事蔡明忠代理。