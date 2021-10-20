近日東北季風接力報到，北部和東北部明顯降溫，低溫出現1字頭，中南部則是日夜溫差大，資深氣象主播李富城今在YouTube上傳影片，提醒今年的冬天會很冷，要特別注意保暖。而氣象專家彭啟明也說，如果是很顯著的反聖嬰現象，會讓東亞冬天的冷高壓較為活躍，冷空氣南侵發生頻率較高。

資深氣象主播李富城表示，目前緯度30度以北的地區都偏低溫，而東半球的低溫會再更低一些，美洲地區稍微比較暖和，但整體看來，今年的氣溫會偏低，提醒大家今年冬天會很冷，要特別注意保暖。

而氣象專家彭啟明昨也在臉書上表示，各國氣象機構近期都相繼提出目前東太平洋靠近赤道附近海域的海溫較低，有持續在今年冬天發展成反聖嬰的趨勢，但對於強度仍有些不確定性，有的預測和去年冬天相近，有的較弱，有的則是偏強。

彭啟明也說，一般而言，若是很顯著的反聖嬰現象，會讓東亞的冬天，冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵，發生頻率較高，有時也會讓台灣的春雨變少，去年到今年上半年就是類似的情境，這是我們必須要值得留意的。