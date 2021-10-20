台灣本周邁入疫苗接種高峰期，包含AZ、BNT、莫德納、高端共4品牌新冠疫苗，但從前天開放預約開始，全台民眾都在搶，雙北更淪為一級戰區，引發民怨。大批網友在《批踢踢》、相關報導留言表示，「五倍券像樂透，疫苗則限量搶購，到底把民眾當什麼？」「疫苗施打政策很混亂」、「民進黨玩台灣人的方式真多」。

據《中國時報》今(20日)報導，台北市蔡姓民眾表示，包含銀行、連鎖店，都可以依範圍大到小，自行選取要找全國、某一縣市，或某一鄉鎮區哪裡有分店，然而約疫苗只能以鄉鎮區為單位，他自己掃完41個行政區，結果仍沒預約到，直到深夜加開場站才約到。另一名汐止簡姓民眾則說，自己約到三重區的院所才約到，民眾跟難民沒兩樣

不少網友在相關新聞與《批踢踢》討論此事，有些留言更有超過400則，許多網友直呼，「疫苗施打政策很混亂」、「亂七八糟」、「一開始預約前10分鐘一直進不去，進去後土城全滿」、「搞不懂，預約直接分配就近醫療院所打疫苗就好了，亂成這樣，當老百姓很閒」、「就是雙北去搶基隆的，害我住基隆的親戚，昨晚叫我幫她看看桃園有沒有，預約到桃園了...有夠扯的！他朋友還一堆預約到宜蘭去！」。

另外，疫情中心副指揮官陳宗彥表示，指揮中心從開設1922預約平台開始，就是先拋出符合資格的人數，供地方縣市政府規劃接種量能，不管是第2劑或第1劑，在量能上，相信地方足以因應。指揮中心指出，依過去預約平臺運作經驗，實際預約人數約為符合預約資格人數之八成，因此請各縣市可開設約八成接種量能。

網友留言。(取自批踢踢)