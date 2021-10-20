根據農委會統計，2020年我農產品貿易值為202.4億美元，其中以出口中國大陸20％佔比最高，而部分農產對陸依存更逐年升高。而外銷大陸佔比最多的鳳梨與釋迦在今年相繼因防檢疫問題遭對岸暫停輸入，產銷也面對嚴峻。立委表示，顯然農委會沒有掌握農產對中依存的變化，缺乏預知應變能力。

農委會今日於立法院經濟委員會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告，並備質詢。

據農委會報告指出，農產品出口中國大陸逐年成長，金額自2000年的5046萬美元逐年提升至2019年的12.7億美元，2002年受疫情影響降低至10.2億美元。

農委會主委陳吉仲表示，2021年1至9月主要農產品外銷金額多較2020年同期增加，外銷中國大陸占比已由2020年1至9月的20.8％， 略降至2021年同期的20.1％，生鮮水果銷中占比在今年更降至49.6％。

陳吉仲指出，為降低農產品外銷中國大陸貿易依存度 ，將加強雙邊農業諮商，排除檢疫與檢驗等非關稅貿易障礙，也透過農產品冷鏈體系、農產品初級加工、農產品外銷等三支箭穩定農產品價格。

民進黨立委林岱樺質詢問到，2015到2018年我鳳梨出口對岸從2.1萬公噸增加到3.1萬公噸，但2018到2019年短短1年就暴增到5萬公噸來到歷史新高，一方面中國大陸對台檢驗寬鬆，加上運輸距離短，台灣農民賺快錢，政府又可以做外銷績效，貿易依存度理所當然暴漲，顯見農委會沒有掌握農產對中依存的變化，缺乏預知應變能力。

林岱樺指出，政府應該定期檢視出口各國比例，是否過度集中單一市場，另外也要積極輔導、創造誘因，讓台灣農產開創新市場。「否則若明天對岸禁止所有台灣水果輸入，農委會要如何因應？」