文化部日前推動公視法修正草案，李永得表示，希望11月可以順利送行政院。（李欣恬攝）

文化部日前推動公視法修正草案，外界批評是否有把公視變成央視的可能，對此，今日上午立委林弈華在教委會詢問李永得：「公視董事長官派適合嗎？」李永得則表示，尚未定案，「還在多方徵詢意見中。」

林弈華以英國BBC為例，董事長需要經過公開遴選，「英國BBC去年才公開遴選，過程公平與公正，有評選審查委員會，還有對外徵選人員，共來了23位應徵，最後剩下5位，可見BBC董事長不是指派的。」

林弈華認為，假如董事長要經由行政院提名，並不適合，會讓公媒變官媒，她要李永得去研究民進黨過去對於公共電視法的理念，在於要讓公視變成獨立單位，假如董事長由官派，將失去獨立性，「你去看看當時民進黨在處理公共電視台，再解釋這樣的內容，相信絕對不會有這樣的條文出來。」

李永得表示，「去問歷任公共董事長，會有不一樣的答案出來。」李永得也表示，公視法修法草案會持續蒐集各界意見再提出送行政院。

立委張廖萬堅也質疑，公視法修法草案何時可以送行政院？李永得表示，「希望11月可以順利送行政院。」