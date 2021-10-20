台鈴智慧電車eReady推出品牌旗下第三款新車eReady Run mini，結合跑格化的外觀、靈活的操控、高實用性的便利配備及收納設計，發展出適合全家人的城市輕跑電車，共有潛影綠、闇夜黑、春漾粉等3款配色，售價7萬9800元，現在入主可適用二輪界最強補助方案，最低4萬800元起。

一手主導eReady品牌催生的台鈴工業董事長黃教信表示：「平順、寧靜的行路質感是電動機車獨有的特色，在外觀及配備上也不受過去造車思維拘束，近年深受台灣消費者的肯定及喜愛。台鈴工業在eReady品牌成立以來，陸續推出深受女性喜愛的eReady Fun，以及追求動力和過彎性能的eReady Run。此次推出的eReady Run mini是公司第三款電動機車產品，結合多項台鈴電動機車技術打造，除了有運動風格的外型，也降低車身讓使用上更為親民，價格方面更具優惠，歡迎大家到台鈴智慧電車門市參觀選購。」

eReady Run mini採用外圈環繞碎鑽造型的LED鑽彩魚眼頭燈，前面板導入肌肉線條及動感流線車體，呈現年輕活力的運動感，車尾設計採用與豪華轎車同級的星辰式LED尾燈以及分離式後扶手，加上新式超廣角後視鏡，在最佳視線範圍裡應變各種車況。

eReady Run mini採用6.2kw G2鋁合金水冷永磁同步馬達（相當於8.31hp最大馬力輸出），前輪採用12吋鋁合金輪圈搭配220mm浪花碟盤與雙活塞輻射卡鉗，後輪則是12吋鋁合金輪圈180mm通風碟搭配單活塞卡鉗，比同級電動車減輕15%，全面提升騎乘的靈活性與操控性。制動力採CBS連動煞車系統搭配五段可調雙槍後避震，能隨著需求自由調整緩和路面不平的不適。eReady Run mini配有電子倒車鍵，能提供車主優雅實現一鍵倒車的便利與從容，再加上eReady智慧NFC鑰匙，簡單一觸除了節省啟動時間外，也減去一般鑰匙的重量負擔

此外，針對全家人用車時的各種需求，eReady Run mini提供貼心配備包含內嵌式雙前置物空間、前置USB專屬充電插槽、26.5L大容量置物箱空間；還有省力駐車架設計非常好用，優於同級電動車約11%的省力效果給予女性輕鬆秒立又穩固的支撐；在車輛防盜安全方面，eReady全車系也導入了重車等級的DataDot微粒防竊辨識系統，將防盜微粒噴灑於車身隱密處，達到最有效的防範措施。

五倍券優惠遍地開花，以台北市為例，即日起至12月31日期間，針對淘汰1到4期老舊機車改購置或新購電動機車，台北市民換購電動機車，除可獲得政府既有補助1萬1000元至1萬9000元外，可額外再申辦8000元加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案1萬2000元，最高可獲得3萬9千元優惠，入手eReady Fun最低只要3萬5980元起，旗艦運動機種eReady Run只要4萬9000元起，新車eReady Run mini最低只要4萬800元，即日起至11月30日購買eReady Run mini再抽iPad mini。