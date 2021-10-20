民進黨前主席施明德證實，民進黨創黨主席江鵬堅是調查局派到黨外長期臥底，過世前已特地向受害人告白且慎重道歉。不過，駐日代表謝長廷今天在臉書發文反駁指出，施明德的說法不是事實，江鵬堅從沒有去調查局工作；他已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

謝長廷說，戒嚴時期、國民黨、蔣經國不可能容許民進黨創黨。不管誰監控、誰被佈建、收買或臥底，政治看結果、民進黨創黨成功，堂堂溪水出前村，這是國民黨情治單位在台灣的最大挫敗，也很多人因此被處罰、冰凍或調職，當然也會展開報復。

謝長廷強調，我們要珍惜創黨先進的智慧、勇氣和奮鬥的成果，團結、珍惜、呵護，持續守護台灣，不要因一些沒有根據或誇大傳言而喪失自信。

謝長廷特地註明，最近指冮鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，他從沒有去調查局工作。他已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

謝長廷指出，台灣戒嚴時代，人性普遍扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人自己，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。