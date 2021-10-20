安全消息人士今天說，在海地綁架包括5名小孩等17名美國與加拿大傳教士的綁匪，要求為每名人質支付100萬美元贖金，總額達1700萬美元（約新台幣4億7931萬元）。

法新社報導，前海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月遭刺殺身亡，現在境內最明目張膽的犯罪幫派又犯下這起綁架案，凸顯這個西半球最貧窮國家的社會治安問題嚴重，依舊目無法紀。

消息人士告訴法新社，一個稱為400莽漢（400 Mawozo）的黑幫近幾個月控制傳教士與其家屬遭綁架的地區，勒索1700萬美元。

海地司法部長齊代爾（Liszt Quitel）證實，綁架16名美國人與1名加拿大人的幫派就是400莽漢。

他告訴「華盛頓郵報」，綁匪通常會索取天價贖金，之後協商時再降低，他說，他的屬下沒有參與談判。

這群傳教士是替設於美國的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）服務，這個機構在聲明中說，這群傳教士是在造訪太子港與多明尼加共和國交界處的一處孤兒院時，在太子港東方遭到綁架。

基督教援助服務17日表示，人質包括5名男性、7名女性與5名小孩，但沒有公布他們的年齡。

今年4月，也有10人在相同地區遭400莽漢綁架20天，其中包括兩名法國神職人員。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在厄瓜多首都基多（Quito）會晤厄瓜多總統與外交部長時告訴記者，美國政府「持續關注」這起綁架案，與海地警方和這些傳教士的教會密切聯繫。

美國聯邦調查局（FBI）18日表示，正參與美國政府營救美國人質的行動。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1101020