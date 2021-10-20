北京冬奧會火種 今已抵達北京 10:212021/10/20 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京冬奧會火種，今已抵達北京，將展開歡迎儀式。（北京冬奧官方微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，隨北京冬奧組委赴希臘代表團抵達首都機場，北京2022年冬奧會火種順利抵達北京。火種歡迎儀式將於今天（20日）上午舉行。 週一（18日），北京冬奧會火種在奧林匹克運動發源地的希臘伯羅奔尼撒半島的古奧林匹亞採集成功。翌日北京冬奧會火種在希臘首都雅典的帕納辛奈科體育場，由希臘奧委會交接給北京冬奧組委。 雙11燃戰火 陸快遞漲逾一成 美防長關切中國軍力 北京嗤之以鼻 #火種 #希臘 #北京冬奧會 #抵達 #奧組委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挖掘台語之美 飆粗口不是愛台灣 04:102021/10/20 時論廣場 香港基本法23條立法 擬加入間諜罪 04:102021/10/19 焦點新聞 陸疫情驚傳多點爆發 04:102021/10/20 全球財經 北約未來10年戰略目標 轉向著重制衡陸崛起 10:512021/10/19 國際 上海旅行團疫情延燒 波及7省市 04:102021/10/20 焦點新聞 寒冬來襲 大摩降評記憶體雙雄 04:102021/10/20 證券．權證 《營建股》鼎固6.6億美元聯貸案簽約 規模創今年不動產之最 10:022021/10/19 財經 北京冬奧聖火彩排 遭人權人士抗議 04:102021/10/19 產業財經 林鄭月娥跌倒骨折 政務司長暫代 04:102021/10/20 產業財經 為撿手機溺斃 成大研究生托夢 救難協會代尋回手機 20:282021/10/19 社會 社評／搶進CPTPP 台灣落後一截 04:102021/10/19 焦點新聞 兩岸熱門新聞 英國將燃油危機怪罪大陸 陸駐英大使：英自身原因 - 兩岸 - 旺報 英相強生稱不會拒絕來自中國的投資 陸外交部回應了 - 兩岸 - 旺報 神舟十三號若遇緊急狀況 神舟十四號最快8.5天可趕往太空救援 - 兩岸 - 旺報 史話》林毅夫之妻的祕密──林毅夫的錦繡中華之1（郭冠英） - 兩岸史話 - 言論 陸反艦導彈技術助伊朗升級老舊F4戰機 美航母不敢進波斯灣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。