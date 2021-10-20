據新華社報導，隨北京冬奧組委赴希臘代表團抵達首都機場，北京2022年冬奧會火種順利抵達北京。火種歡迎儀式將於今天（20日）上午舉行。

週一（18日），北京冬奧會火種在奧林匹克運動發源地的希臘伯羅奔尼撒半島的古奧林匹亞採集成功。翌日北京冬奧會火種在希臘首都雅典的帕納辛奈科體育場，由希臘奧委會交接給北京冬奧組委。