台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，傳出有人至今還沒領到通知單。中選會主委李進勇指出，所有通知單15日以前都已經分送到各家戶，原則上是已經提早發送，若沒收到，建議向里長、公所查詢。

李進勇表示，中選會的公告、投票通知單，按規定投票前2天會送達家戶，今年也特別協調台中市選委會把時間提早，而所有通知單15日以前都已經分送到各家戶，若還沒收到者，建議跟當地里長、公所查詢。

針對外界關注防疫情形，李進勇指出，已依中央流行疫情指揮中新規範訂定指引，每個投票所入口處均設有檢疫站，並在選前加強宣導居家檢驗、隔離或是有症狀者不要進入投票所。

此外，高雄城中城大火釀46死，也燒出現行老舊大樓公共安全、法規漏洞等問題，內政部隨即推動修法，內政部長徐國勇今到立法院內政委員會前受訪表示，內政部本週將召開兩場會議商討相關業務，修法將非常快，也許大家會馬上看到。