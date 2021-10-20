深夜時分，台中市南屯一名婦人不停對巡邏車招手，慌張地表示，機車突然「顧路」(台語），大半夜自己靠著微弱手機燈光檢查車況，周邊昏暗又四下無人，越檢查心裡越毛，一抬頭就看到警察閃閃發亮的巡邏車燈，想都沒想趕緊揮手請求協助

61歲許姓婦人説，騎機車經永春東三路與永順路口時，機車騎不動，驚恐之餘，剛好台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員粘為淞、黃姚敦賓執行深夜巡邏勤務，巡經永春東三路與永順路口。

員警聞訊後一邊安撫許姓婦人情緒，一邊拿手電筒仔細檢查，發現機車油錶早已用罄亮紅燈，直說：「姐阿!機車油表貼底(台)啦!」

婦人這才恍然大悟，對於自己嚇自己的行徑，感到非常歹勢。

由於夜已深，員警發揮發揮人飢己飢的精神，載送婦人至鄰近加油站買油品。

員警協助機車加滿油確認可發動，不忘叮囑婦人騎車外出前，要再三檢查車況，婦人開心點頭頻頻致謝，直呼：「終於可以回家睡覺了!」

所長江松泳表示，同仁處事秉持同理心為民服務值得嘉許，亦提醒民眾，行車外出前務必檢查車況，並檢查三油三水及胎壓，才能平安出門、快樂返家。