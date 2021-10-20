民進黨高市議員鄭光峰今（20）日質詢時呼籲，城中城善款流向能公開透明。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員鄭光峰今（20）日質詢時呼籲，城中城善款流向能公開透明。（柯宗緯攝）

高雄「城中城」發生惡火後，各界善款不斷湧入，針對未來善款流向，民進黨高市議員鄭光峰今（20）日質詢時提到，鑑於上次氣爆的捐款，被在野黨窮追猛打，好事情卻被說成把錢挪到哪去，因此希望這次善款能更公開透明，另也需關懷後續住民的就業、就醫、安置等問題。

高市議會今早進行社政部門業務報告與質詢，由於上周高市議員黃捷沒起立默哀，引發議論後，今天主持議事的社政小組召集人陳幸富兩度「提醒」全場起立默哀，願逝者安息。

鄭光峰則在質詢時提到，城中城捐款到現在1億4000多萬，未來應該會更多，但鑑於上次氣爆捐款，在野黨一直在窮追猛打，好事情被說成錢挪到哪去，「我們是坦蕩蕩，怎麼讓錢用在刀口上 ，非常透明、清楚的善款」。

鄭光峰疾呼，有關未來善款分配，建議也可以成立委員會，讓外界更清楚善款流向，而民進黨黨團日前也捐助100萬元，盼拋磚引玉，大家齊心齊力能夠走過這個低潮。他也提醒市府團隊必須妥善規畫安置、就醫、就業、租金等方面，讓傷者、家屬放心。

高市社會局長謝琍琍指出，安置分為短中長期計畫，先期已協助傷者及家屬等入住旅館，而目前也請社工提供一對一服務，穩住罹難者家屬、傷者的情緒，後續作業待10月22日辦理完聯合公祭、喪葬事宜後再進行。