在超跑界人稱「寶爺」的翌通科技公司實際負責人邱詮堃，利用曾在憲兵202指揮部擔任上士，熟悉後勤採購業務，涉嫌假冒國防部採購室中校採購官，自2014至2017年以取得投標資格的「船票」、打通關節的「茶水費」名義向6名廠商詐騙3044萬元，台北地檢署20日依8個冒用公務員名義詐欺取財罪起訴邱男，並請法院宣告沒收或追徵不法所得。

起訴指出，綽號「大東哥」、「寶爺」、「小藍」的邱男，曾有多項詐欺前科，是翌通科技公司及超跑公司實際負責人，在超跑界營造闊富形象。

邱男因於1990年至2007年在憲兵202指揮部擔任上士，負責後勤綜合業務，自2014年9月至2017年1月，冒充是國防部國防採購室中校採購官，能預先取得國防部未公開標案文件，並提供自行上網下載的公開閱覽或公開招標文件取信廠商。

邱男佯稱廠商若於投標前依其指示支付30萬元至600萬元不等的「船票」（取得上船投標資格）、「茶水費」打通關節，費用上繳「老闆」（國防採購室長官）後，即能協助廠商參與投標或得標。

邱男再利用政府採購網公開閱覽、採購預告標案，於公告屆期下架，廠商無從查證的手法，藉口預先透露國防部即時辦理之標案等話術，以「92無鉛汽油等8項」、「電解銅500000公斤」、「陽明山溫泉會館委外經營案」、「冷凍棒棒腿等15項」、「冷凍棒棒腿等14項」、「坑子口訓練場整修工程規劃設計監造委託技術服務」、「冷氣機採購案」、「佳山洞庫系統整建統包工程」等採購案詐騙，金額合計3044萬元。

最後參與投標6名業者，不滿花大錢打通關節，卻只得到1件標案，向檢調提告並自首行賄，全案曝光；由於邱男涉嫌冒充軍方人員，業者未行賄軍方人員，不構成行賄罪，屬於詐欺案被害人。