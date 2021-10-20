金鐘戲王陳慕義在《賴桑の黑色喜劇》有精湛演出。（台北市電影委員會提供）

《六月雨》強勢入圍四大個人獎。（台北市電影委員會提供）

驚悚劇情《我門》以精湛的獨角戲提名最佳劇本、最佳男演員。（台北市電影委員會提供）

微電影組初審會議，評審侯季然、評審陳宏一、評審謝文明、台北市電影委員會總監饒紫娟。（台北市電影委員會提供）

微電影組初審會議，評審許承傑、台北市電影委員會總監饒紫娟、評審張榮吉、評審殷振豪。（台北市電影委員會提供）

由中華電信主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技合辦、總獎金高達390萬的「2021 MOD金片子大賽」於18日公布入圍名單，「MOD金片子大賽」邁入第七年，今年在疫情嚴峻的影響下，參賽者仍試圖跨越種種限制與框架，表現出其創意與豐沛的情感，本屆總共徵得257件作品，包括214部微電影與43件企劃案報名角逐總計超過390萬的高額獎金。

本屆參賽作品眾星雲集、囊括多元題材，並有多位知名影人跨界演出，金馬影帝李康生自編自導自演《有風的日子，有雲》，強勢入圍微電影、最佳導演、最佳男演員、最佳攝影、最佳音效、愛爾達劇本獎等6獎項，21日生日的他開心表示是「特別的生日禮物」，而甫以《親愛的房客》入圍多項金馬的導演鄭有傑與新生代演員王可元飾演父子、金鐘戲王陳慕義出演黑色幽默喜劇。值得關注的是，後疫情時代看到更多創新手法、跨世代的創作，「微電影組」有超過半數創作者為學生身分，新生代影視創作人才展露頭角，呼應本競賽渴望培植新秀的初心。

本屆微電影組評審團邀請到侯季然、殷振豪、張榮吉、許承傑、陳宏一、楊力州、謝文明等導演；企劃案組則邀請到洪子烜、陳慧玲、黃熙組成專業評審團。微電影組經過初審會議6位評審激烈討論，最後選出20部入圍作品競爭百萬首獎。同樣有百萬大獎的「中華電信合作獎」短片企劃案今年徵選「島嶼故事」，一同撰寫斯民斯土之美，最後共評選出5件企劃案入圍，進入提案評比。入圍影展將於10／30(六)-11／5(五)線上舉行，得獎名單將於11月底線上頒獎典禮中揭曉。

微電影組共入圍20件作品：《MATO》、《六月雨》、《月曬》、《有風的日子，有雲》、《我／門》、《抓周》、《拖延症》、《社區的貓》、《長途電話》、《害蟲》、《芻狗》、《迷霧》、《婆婆跳舞》、《當我從樹上掉落時》、《話別的可能》、《颱風到來之前》、《窺視》、《賴桑の黑色喜劇》、《懷安的隔離短片》、《蠶》。

個人獎項入圍名單如下，最佳導演：何若吟《抓周》、李康生《有風的日子，有雲》、林劭慈《六月雨》、謝麗伶《當我從樹上掉落時》。最佳男演員：李康生《有風的日子，有雲》、洪毓璟《害蟲》、鄭逸軒《六月雨》、蕭東意《我／門》。最佳女演員：王世緯《月曬》、高倩怡《六月雨》、劉馨檜《話別的可能》、歐橘《窺視》。

最佳劇本獎：王健任、蕭東意、黃建豪《我／門》、何若吟《抓周》、林劭慈《六月雨》、楊融《窺視》。最佳攝影獎： 王亮鈞《當我從樹上掉落時》、王階宏《有風的日子，有雲》、紀建廷《芻狗》、黃若賓《颱風到來之前》。最佳美術設計獎： 陳炫劭《賴桑の黑色喜劇》、謝婷婕《MATO》、謝雅雯《當我從樹上掉落時》。最佳音效獎： 梁凱、祝立群《有風的日子，有雲》、替你發聲計畫《當我從樹上掉落時》、楊融《窺視》、趙人儁《月曬》。最佳剪輯獎：張紀陽《月曬》、張靖平、錢立訢《懷安的隔離短片》、楊融《窺視》、謝麗伶 丁冠濠《當我從樹上掉落時》。

而其他入圍獎項包括愛爾達劇本獎：《 六月雨》、《有風的日子，有雲》、《抓周》、《怪獸的聲音》、《長途電話》、《賴桑の黑色喜劇》。信義企業倫理特別獎：《Wonderful World》、《靠北奧克_母親節篇》、《獵人狂想曲》。華藝娛樂獎：《我／門》、《夜間獨白》、《約翰一書4：18》、《溫度》《舞夜告別》。最佳動畫獎：《MATO》、《OUROBOROS》、《絆》。最佳潛力獎：《冰山》、《流離者的漫舞》、《當天燈不飛了》。

「『蹲點．台灣』紀錄片獎」兩項紀錄片獎之入圍作品如下，社區一家紀錄片獎：《NAMASTE 尼好志工》、《地瓜葉大王》、《我不是渡邊直美》、《客家阿婆來跳舞》、《採歌》、《開市了》、《當天燈不飛了》、《澹仔火迎暗景》、《蟲境》、《麒麟部落阿美族歌謠原音重現Romadiw ko radiw no Ciliksay》。而『蹲點‧台灣』紀錄片新秀獎入圍則有《GDP 守護者》、《Red Sea》、《地瓜葉大王》、《婆婆跳舞》、《採歌》、《規暝無睏》、《遠端對話》、《蟲境》。