網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦，引發外界關注，總統蔡英文也在臉書發文譴責，並表示研擬推動修法。對此，經常在臉書針砭時事的藥師林士峰提及城中城大火、屏東挖眼案及民進黨力挺台灣基進立委陳柏惟，直言「對現在的民進黨來說，只有不想過的法，沒有他們不能過的法。」

林士峰今（20）日在臉書指出，連總統都跳出來大力砰擊小玉換臉A片，並下令盡速啟動修法，在程度上是有點過頭了，且過頭到讓人不禁懷疑，這件事就是想來轉移社會大眾的焦點。

對城中城燒出的老窮及消防法不足的問題；對挖眼案引發精神醫療法不足的問題；以及這周六（23日）即將要進行的罷免陳柏惟選舉，林士峰認為，一個不適任立委，卻獲得民進黨全力支持立委的信任投票。

林士峰認為，換臉A片引發的社會問題並非不重要，但是總統動作之大，把才剛發生這些更容易造成人民人身威脅的問題置於何處？

網友也在PO文下方留言，「再次證明民進黨只在乎網路上有聲量的人」、「網軍治國的黨當然不能放過這次」，另有人酸說「早知道就不用先丟黃國書了（誤）」，也有人好奇「礦業法呢？」