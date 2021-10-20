全球市場研究機構TrendForce今（20）日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，針對2022年科技產業提出九大預測，其中品牌廠將掀起Micro、Mini LED顯示器產業升級的新紀元，擠身前九大趨勢。

TrendForce表示，2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年，品牌已擺脫以往處於觀望的方式，轉而以務實的方式，將Micro LED與Mini LED規畫在自身品牌的新產品裡面，以率先布局，優先搶占Micro與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權，同時在價格上能有高度的制價能力。

就如蘋果與三星在2021年，即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上， 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術，採用具有高度技術含量的COB（Chip On Board）方案，作為Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的間距更小，Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升，並搭配更細密的驅動方式，實現高背光分區，以符合百萬等級的高對比效果，拉開與傳統LED的對比效果的差距，直接對標OLED的高對比效果，提升了產品亮點，也促進了產業升級的機會。不僅如此，三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外，也跨足LED晶片更小的Micro LED，應用在自發光的大型顯示器上，將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。